Kunstschatten van Italiaanse Parmalat-fraudeur worden geveild

Op de website van veilinghuis Pandolfini in Milaan staat geen vermelding van Calisto Tanzi of Parmalat, enkel dat het “gevonden impressionistische schatten en moderne meesterwerken uit een privécollectie” zijn. Voorafgaand aan de veiling is de collectie van 55 werken tentoongesteld in Parma (de thuishaven van Tanzi), in Firenze, in Rome en in Milaan.