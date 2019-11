Legionella in zwembad Beernem, al zeker tot en met donderdag dicht

Het zwembad was eerder dit jaar al eens dicht door technische problemen. Dat was in de paasvakantie. In de herfstvakantie moeten de Beernemse kinderen het opnieuw zonder zwembad doen. Er zijn ontsmettingswerken nodig vooraleer het zwembad weer open kan. Burgemeester Jos Sypré: "Woensdag komen ze een hot flush doen, dat betekent dat ze water aan meer dan 60 graden door de leiding gaan sturen om die besmetting weg te krijgen. Als dat niet helpt, zullen ze nog een chemische spoeling doen."

Het zwembad in Beernem is sterk verouderd. Burgemeester Jos Sypré: "Vermoedelijk in december dit jaar of januari volgend jaar wordt het dossier voor het nieuwe zwembad ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. We willen binnen twee jaar het nieuwe zwembad openen in het sportpark Drogenbrood. De ruimte is al voorzien."