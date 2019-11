Libanese premier Saad Hariri neemt ontslag na massale straatprotesten

Vanmiddag is er op het centrale plein in de Libanese hoofdstad Beiroet voor het eerst geweld gebruikt. Op en rond dat plein komen sinds een tweetal weken tienduizenden betogers samen. Ze eisen onder meer dat er een einde komt aan de wijdverspreide corruptie in Libanon en dat de politieke elite opstapt. Het nieuws dat premier Hariri aan de president van Libanon zijn ontslag aanbiedt, is in de straten van Beiroet op gejuich onthaald.