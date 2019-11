Medisch personeel dolt in ziekenhuisbed van populaire zanger

Het was geen gewoon ziekenhuisbezoek afgelopen weekend toen de in China enorm populaire zanger JJ Lin zich aanbood in het First People’s Hospital in Zhenjiang. Tijdens zijn tournee in China kreeg de 38-jarige zanger, die meerdere plaatselijke prestigieuze muziekprijzen achter zijn naam heeft staan, immers met griep- en vermoeidheidsverschijnselen te kampen, waardoor hij genoopt was een nachtje in het ziekenhuis door te brengen. Tot groot jolijt van de aanwezige verpleegsters die zich na zijn vertrek uitgebreid filmden in het bed waarin Lin gelegen had en zelfs een infuuszak waaraan hij gelegen had op het internet aanboden tegen geld. Zowel de directie van het ziekenhuis als het management van Lin reageerden intussen verbolgen.