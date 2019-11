Urbanus-versie van Monopoly krijgt label 16+ mee

Primeur

Geregeld komen er speciale edities uit van het spel. Zo zijn er varianten van "Game of thrones", "Friends", "The Simpsons" enz... Maar Urbanus is de eerste Belg die zijn eigen versie krijgt.

Gladde Iolenstraat

Het spelbord werd door de komiek uit Tollembeek volledig onder handen genomen. Zo zijn de klassieke straten vervangen door straten die verwijzen naar de muziek, de moppen en de films van Urbanus. Zo kan je in de Gladde Iolenstraat sukkelen of de Maurice Potteke Pisplaats kopen.

16+

Daar waar het klassieke spel normaal de vermelding "vanaf acht jaar" mee krijgt, is deze versie een 16+ editie. En dat heeft te maken met zijn hit "De wereld is om zeep" zegt Urbanus: "In dat nummer zing ik "Ze hebben mijne hond zijne rug afgezet" en daarom heb ik op het bord een hond getekend waar een schelleke vanaf is. Daarin zag het Amerikaanse bedrijf Hasbro (de eigenaar van Monopoly) mogelijk een aanzet tot dierenmishandeling. Dus is het een 16+ geworden."