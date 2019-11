Doktersvoorschriften nog maar beperkt geldig en minimumlevering voor aardgas: dit verandert er op 1 november

OCMW's doen eerst een sociaal onderzoek om na te gaan of de hulpvraag van hun cliënt gegrond is. De hoogte van de tussenkomst verschilt naargelang het type van de woning: een hoekhuis, een appartement of een vrijstaande woning. De netbeheerder draagt 70 procent van de kost, de overige 30 procent kan het OCMW terugvragen aan de gebruiker.