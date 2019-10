"Op reis met Vlaamse meesters" is nu ook een boek

"Zelf ben ik gedoken in de kunsthistorische geschiedenis van de geselecteerde kunstwerken, en tegelijk in de maatschappelijke geschiedenis waarin het werk zich situeert. Alexander Dumarey is met zijn fototoestel naar de plaatsen getrokken en heeft die in beeld gebracht zoals ze er nu bij liggen. Soms koos hij voor een foto met de exacte kadrering van het schilderij. Maar dat is zeker niet altijd zo want schilders gebruikten heelwat kunstgrepen om hun werk op het doek te krijgen. Het was ook nooit de bedoeling het schilderij te imiteren met fotografie. Er is gekozen voor het naakte beeld zoals het landschap er nu bij ligt. Als er een auto of een verkeersbord in de weg stond, dan was dat maar zo."