Van eerbetoon aan Kayla Mueller tot spion die ondergoed graaide, details over operatie-al-Baghdadi komen naar boven

Over die gecoördineerde militaire actie komen nu steeds meer details naar bovendrijven. Zo is de raid vernoemd naar Kayla Mueller. Mueller was de jonge Amerikaanse hulpverleenster die in augustus 2013 gegijzeld werd door terreurgroep IS toen ze een ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen in de Syrische stad Aleppo buiten stapte.



Mueller werd vervolgens twee jaar lang door IS gemarteld, en seksueel misbruikt door al-Baghdadi zelf in een villa van zijn kompaan Abu Sayyaf. Volgens andere gijzelaars en de weduwe van Sayyaf beschouwde al-Baghdadi Mueller als "zijn eigendom".



In mei 2015 maakte de terreurgroep dan bekend dat de 26-jarige vrouw omkwam bij Jordaanse luchtaanvallen tegen IS-stellingen. Een lichaam werd nooit vrijgegeven.