Opnieuw 13 doden en honderden gewonden bij protesten in Irak

Het is al weken onrustig in Irak. Sinds begin deze maand komen sjiitische jongeren op straat tegen de regering. Ze zijn ontgoocheld in het Iraakse beleid: er is nog te veel corruptie, werkloosheid, de toekomst is te uitzichtloos. In de hoofdstad Bagdad geldt ook al een tijd een avondklok.

Gisteren werd in Kerbala, een stad ten zuiden van Bagdad, betoogd. De politie probeerde de betogers uiteen de drijven. Daarbij vielen minstens 865 gewonden, aldus de medische diensten in Kerbala. 13 mensen hebben het niet overleefd.

Sinds begin deze maand zijn al 250 mensen omgekomen bij de protesten in Irak.

Bekijk hier meer uitleg over de betogingen in Irak, door Rudi Vranckx: