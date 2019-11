Tv-icoon Paula Sémer (94): "Grote inspanning om dag in dag uit de uitdagingen van het leven aan te kunnen"

"Ik heb het interview met Lutgart gelezen en ik sta erachter, meer dan 100 procent. Toch blijft het een moeilijke zaak. Met de portie leed die Lutgart heeft gekregen, kan ik me voorstellen dat je zegt dat het genoeg geweest is. Er zullen nog wel mensen in haar geval zijn. Er zou een wettelijke regeling moeten komen waarop we uit het leven kunnen stappen wanneer we zeggen dat we het echt niet meer zien zitten."