Planten panikeren als het regent, en dat is maar goed ook

"Wat betreft waarom het nodig zou zijn voor planten om te panikeren als het regent", zei Millar, "vreemd genoeg is regen zowaar de belangrijkste oorzaak van de verspreiding van ziektes tussen planten."

"Als een druppel een blad raakt, verspreiden kleine druppeltjes zich in alle richtingen. Deze druppeltjes kunnen bacteriën, virussen of sporen van schimmels bevatten, en één enkel druppeltje kan die tot wel 10 meter ver verspreiden over de omringende planten."

Er is ook bewijs dat aantoont dat dezelfde signalen die zich over de bladeren van een plant verspreiden, ook door de lucht doorgezonden worden naar planten in de buurt.

"Een van de chemische stoffen die geproduceerd worden is een hormoon dat jasmijnzuur genoemd wordt en dat gebruikt wordt om signalen tussen planten te versturen", zei professor Millar.

"Als de buren van een plant hun verdedigingsmechanismen hebben geactiveerd, is het minder waarschijnlijk dat ze ziektes zullen verspreiden. Het is dus in het belang van de plant om verwittigingen te sturen naar planten in de buurt. Als er zich gevaar voordoet, kunnen planten zich niet uit de voeten maken, en dus vertrouwen ze in de plaats daarvan op complexe signaalsystemen om zichzelf te beschermen", zo zei Millar.

Millar voegde er nog aan toe dat het duidelijk was dat planten een intrigerende verhouding hadden met water, waarbij regen een belangrijke overbrenger van ziektes is, maar ook essentieel voor het overleven van planten.

De studie van het internationaal team van onderzoekers is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS). Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Western Australia.