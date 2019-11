Beslissing of Carles Puigdemont overgeleverd wordt aan Spanje nog niet voor meteen: raadkamer uitgesteld 

De beslissing daarover is nog niet voor meteen, want de advocaten van Puigdemont vroegen én kregen meteen uitstel. Volgens hen kán Puigdemont niet overgeleverd worden omdat hij verkozen is als Europees parlementslid en dus immuniteit geniet. Het probleem is dat Puigdemont nooit de eed afgelegd heeft, omdat hij daarvoor in Spanje moest zijn. Het is dus allesbehalve duidelijk of het immuniteitsargument steek houdt of niet. Het Europees Hof van Justitie bekijkt die vraag momenteel, begin december zou daar een uitspraak komen. Daarnaast hebben de advocaten ook nog enkele technische opmerkingen bij het Europees aanhoudingsbevel.