Rode Kruis organiseert "donordate": "We gaan nieuwe donoren extra in de watten leggen"

Halloween betekent griezelen en dat is bloed geven voor veel mensen ook nog altijd een beetje. Uit een onderzoek dat het Rode Kruis-Vlaanderen liet uitvoeren, blijkt dat één op vijf mensen geen bloed durft te geven.

Daarom start het Rode Kruis met de campagne 'donordate'. Wie deze week meekomt met iemand die al bloed geeft, wordt in de donorcentra van het Rode Kruis verwelkomd met Halloween hapjes en drankjes. En ook wie niemand kent die bloed geeft, wordt de eerste keer sowieso extra begeleid.

Ook in het donorcentrum in Mechelen willen ze nieuwelingen extra in de watten leggen, zegt verpleegkundige Anisa Leblanc: “Nieuwe donoren kunnen we makkelijk identificeren. Ze krijgen een rood polsbandje in plaats van het wit dat de gekende donoren dragen. Zo kunnen we ze extra op hun gemak stellen, want we merken dat nieuwe donoren best zenuwachtig zijn. We willen hen duidelijk maken dat de bloedafname zelf niet pijnlijk is. Het gaat enkel om een klein prikje.”