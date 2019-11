Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten: euthanasie moet ook kunnen als het leven "af" is

In het opiniestuk schrijft Rutten dat ze het helemaal eens is met Simoens. "Niet alleen bij ondraaglijk lijden, maar ook als je leven 'af' is, moet je er een punt achter kunnen zetten wanneer je er zelf, uitdrukkelijk, vrijwillig, onafhankelijk en duurzaam om vraagt", schrijft Rutten.

"We moeten ook nog initiatieven nemen als het gaat om eenzaamheid, en zorgen dat mensen hun leven zo lang mogelijk kwalitatief is. Het een sluit het ander niet uit", zegt ze voorzichtig. "Maar zelfs in de ideale situatie, waarin je met liefde en zorg omringd bent, kunnen mensen vragen om er zelf een punt achter te zetten. Ik vind dat een legitieme vraag."