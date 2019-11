Speciale top over strijd tegen IS op 14 november

"De D-ISIS Coalitie blijft van vitaal belang voor onze inspanningen", aldus Pompeo. Er zal onder andere worden gefocust op de recente ontwikkelingen in het noordoosten van Syrië.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte zondag bekend dat IS-leider Aboe Bakr al-Baghdadi niet meer in leven is. Hij bracht zichzelf met een explosief vest in de nacht van zaterdag op zondag om het leven bij een militaire operatie van de Amerikaanse Special Forces in het noordwesten van Syrië. De dood van al-Baghdadi is een "vernietigende klap" voor IS, maar het zal de wereld niet bevrijden van terrorisme, benadrukte de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper eerder al.