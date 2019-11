Verkeersregels voor speedpedelecs leveren verwarrende situaties op: VRT NWS neemt de proef op de som

Het groeiende fietsverkeer en de komst van de speedpedelec leveren wel wat problemen op.

Ten eerste zijn er de soms grote snelheidsverschillen tussen de verschillende gebruikers van fietspaden: klassieke fietsers, schoolgaande kinderen, jong en oud, gewone en snelle elektrische fietsen, bakfietsen...het is soms knellend druk. Op een bredere fietssnelweg is er vaak nog voldoende plaats maar op smalle of oudere fietspaden soms niet meer, zeker tijdens de spitsuren.

Op plaatsen waar speedpedelecs met verkeersborden van het fietspad geweerd worden, moeten ze zich tussen het autoverkeer mengen. Automobilisten van hun kant begrijpen soms niet dat speedpedelecs op hun rijstrook zitten. Zij zien die kleine borden op de fietspaden vaak niet, en dat leidt dan tot claxonneren of zelfs verkeersagressie.

Zelfs zonder die speciale verkeersborden is het zowel voor snelle elektrische fietsers als automobilisten al ingewikkeld. Door de 13.000 kilometer lintbebouwing langs onze wegen wisselt het snelheidsregime voor auto’s constant tussen 50 en 70 km/uur. Omdat dit bepalend is voor de plaats van de speedpedelec op de weg, moet je als automobilist dubbel uitkijken. En natuurlijk is het voor de snelle elektrische fietser zelf evenmin eenvoudig: aandachtig kijken naar snelheidsborden en verkeersborden met uitzonderingen, wisselen tussen de rijbaan en het fietspad, soms zelfs naar de andere kant van de weg. Een foutje is snel gemaakt.