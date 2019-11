Tijdens de herfstvakantie gaat 'Terzake docu' opnieuw op stap met de Britse reporter Stacey Dooley. In deze aflevering trekt Stacey naar Arkansas, het diepe zuiden van de VS. Daar ontmoet ze Gretchen, een huismoeder met een opmerkelijke carrièreswitch. Vandaag is Gretchen een succesvolle internationale wapenhandelaar die aan meer dan honderd landen in de wereld levert, waarvan vele verwikkeld zijn in bloedige conflicten en oorlogen.