Van ministerkabinet naar privésector: tientallen overstappen roepen vragen op, "risico op belangenvermenging"

Het is trouwens opmerkelijk dat de overstappen niet enkel naar meer winstgevende sectoren gebeuren – zoals energie, gezondheidszorg of fiscaliteit. Het gebeurt vaker, zeker en vast, maar net zo goed duiken draaideurconstructies op in “zachtere” sectoren. Zo kan het dat een adviseur cultuur van Sven Gatz terugkeert naar gesubsidieerde culturele organisaties.

Of dat de kabinetschef van begrotingsminister Wilmes (nu dus voor even premier) projectcoördinator bij de Koning Boudewijnstichting wordt, die onder meer met geld van de Nationale Loterij werkt, een bevoegdheid die onder Wilmes als begrotingsminister viel.

Het mag duidelijk zijn dat het fenomeen op geen enkele manier het voorrecht is van deze of gene partij, en al evenmin van een bevoegdheidsniveau. Het gebeurt op kabinetten van ministers van àlle partijen, in Vlaanderen én op het federale niveau. Maar, het kan niet genoeg benadrukt worden: dat betekent niet dat er foute zaken gebeuren of dat de integriteit van al die mensen in vraag gesteld moet worden.