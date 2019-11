Train World wil bezoekers met echte stoomtrein laten rijden

Meer dan 50 jaar nadat de laatste stoomtrein over de Belgische spoorwegen denderde - eind 1966 nam België afscheid van de stoomtrein - wil Train World het model nieuw leven inblazen. Vanaf volgend jaar wil het museum haar bezoekers een ritje met de stoomtrein aanbieden van aan het station van Schaarbeek via Mechelen en Tubeke. Er is momenteel wel nog één probleem: een stoomtrein voldoet niet aan alle wettelijke vereisten om op de Belgische spoorwegen te rijden.

Uitzondering op de wet

"Het zal afhangen van de nieuwe federale regering of ons project kan doorgaan", vertelt Pieter Jonckers, directeur van Train World. "Uiteraard moet alles veilig gebeuren en vandaag gelden strenge veiligheidsvoorschriften voor treinen. Eén van die dingen is dat deuren automatisch moeten open- en dichtgaan, maar een oude stoomtrein heeft natuurlijk geen automatische deuren. De wet kan uitzonderingen voorzien, maar die moeten eerst goedgekeurd worden door de federale regering. Het is dus wachten tot wanneer die nieuwe regering gevormd is", aldus Jonckers.

Als de ritjes met de stoomtrein er komen, zal de trein vanaf volgend jaar tussen september en mei rijden tijdens elk eerste weekend van de maand.