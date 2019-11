Wereld is "totaal niet voorbereid" op klimaatverandering in de bergen

Watervoorraden die gevoed worden door neerslag in de bergen zorgen voor ongeveer de helft van al het drinkwater wereldwijd, maar het wordt moeilijker te voorspellen hoe groot de voorraden zullen zijn doordat hogere temperaturen gletsjers doen afsmelten en de neerslagpatronen en de waterniveaus in de rivieren veranderen.

Dat heeft een verschillende invloed op verschillende landen: in sommige gebieden, zoals de Alpen, heeft extra water van gletsjers plotselinge overstromingen veroorzaakt, terwijl de inkrimpende sneeuwbedekking in de Andes geleid heeft tot droogtes in bijvoorbeeld Chili.

Deze week zijn geleerden bijeen voor een "Hooggebergte-top" bij de WMO in Genève, om te komen tot een betere samenwerking tussen regeringen, onderzoekers en ruimtevaartorganisaties.

"We zijn rampzalig onvoorbereid", zei de Canadese professor John Pomeroy aan het persagentschap Reuters. "Onze infrastructuur is in de 19e en 20e eeuw gebouwd in de bergen en stroomafwaarts van de bergen, en we hebben dat klimaat niet meer. Zodoende kunnen we nu in het midden van de winter gevallen van regen hebben, we kunnen droogtes hebben die veel erger zijn dan wat dan ook in onze waarnemingen. En we krijgen herhaaldelijk nooit eerder geziene overstromingen vanuit deze berggebieden. De tol voor bepaalde gemeenschappen, in menselijke levens, is onaanvaardbaar hoog."

Pomeroy is een professor gespecialiseerd in watervoorraden en klimaatverandering aan de Universiteit van Saskatchewan in Canada en medevoorzitter van de top.

Zwitserland, het gastland van de top, is een van de landen die het hardst getroffen worden door de opwarming. Het land heeft gemiddeld een opwarming van 2 graden Celsius opgetekend, en dat heeft geleid tot het verlies van 500 gletsjers sinds 1850.

Zwitserland schat dat de schade aan zijn infrastructuur, onder meer spoorwegen, 1 miljard Zwitserse frank per jaar kan kosten. Voor veel armere landen die voor soortgelijke uitdagingen staan, lijkt het onwaarschijnlijk dat ze geld genoeg zullen hebben om hun problemen aan te pakken.

Om de effecten van de klimaatverandering op de watersystemen op te vangen, zullen dammen anders aangelegd moeten worden en irrigatiesystemen opnieuw bekeken moeten worden, voegde Pomeroy er nog aan toe.

"Mogelijk besluiten we dat sommige gemeenschappen gevestigd zijn op plaatsen die inherent gevaarlijk zijn en verhuisd moeten worden" zei Pomeroy. "Migratie kan hier een onderdeel van zijn, dus dit zijn zeer ernstige overwegingen."