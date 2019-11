"Miraculeuze" ingaboom kan ontbossing van Amazonewoud helpen tegengaan

Professor Toby Pennington, een expert in tropische planten, spreekt op de Britse omroep BBC van een "mirakelboom", die ontzettend snel groeit en de bodem vruchtbaar maakt voor andere planten en bomen. Hij ziet in de inga de ideale boom om grond die door landbouw of veeteelt is uitgeput weer tot leven te brengen. Zodat er op termijn weer bos kan ontstaan.