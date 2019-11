Twaalf transmigranten uit koelwagen gehaald bij snelwegparking langs E34: "Elf Syriërs en één Soedanees"

Net vandaag zijn er ook zeven migranten opgepakt in Pervijze bij Diksmuide. Zij hadden zich verschuild in een vrachtwagen met conserven. En ook in Adinkerke zijn twee transmigranten teruggevonden.

In Ghlin, bij Bergen, heeft de politie vanmorgen dan weer een bestelwagen achtervolgd waar mogelijk transmigranten in zaten. De bestuurder was een minderjarige Irakees en wordt verdacht van mensensmokkel. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in die bestelwagen werden vervoerd.

Bekijk het verslag uit "Het Journaal" hier: