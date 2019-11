In Koor viert zijn 10e verjaardag met twee uitverkochte concerten in het Ethias Theater in Hasselt. In Koor is een pop-upkoor dat optreedt met 240 mensen en dat liedjes zingt van en met Vlaamse toppers als K's Choice, Frank Vander linden en Lady Linn. Heel speciaal is dat het koor voor elke gelegenheid andere, niet geschoolde koorzangers uitkiest.