30 oktober tot 5 november 1944: België helemaal bevrijd, Duitsers verdreven uit de Scheldemonding

Van de bijna 800.000 inwoners waren er in 1942 al meer dan 100.000 vertrokken. Er bleven er in oktober minder dan 300.000 over, die vooral in kelders of barakken verbleven. De meesten willen nu weg.

Een georganiseerde evacuatie is echter onmogelijk vanwege gebrek aan vervoer. Het front bevindt zich op minder dan 100 km naar het westen en alle transport per spoor of over de weg is voor militaire doeleinden.