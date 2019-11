740 inwoners van Borgerhout zitten zonder elektriciteit, verwarming en warm water

Kort nadat de stroom was uitgevallen, merkten bewoners rook op. Ze verwittigden meteen de brandweer die het vuur snel kon blussen. Een heel aantal bewoners werd uit voorzorg geëvacueerd en vanwege de koude, tijdelijk opgevangen in lijnbussen.

In de loop van de avond zijn de hulpdiensten langsgegaan bij zowat alle appartementen en werd aan de bewoners gevraagd of zij de nacht wilden doorbrengen in hun appartement, dan wel elders. Dat kan bij voorkeur bij familie of vrienden, maar voor wie dat niet lukt, voorziet de stad Antwerpen opvang in hotels in de stad. Zo’n twintig mensen kozen voor die laatste optie.

De herstellingswerken zijn de hele nacht doorgegaan en zullen waarschijnlijk vanochtend rond 08.00 uur klaar zijn. Tot die tijd hebben inwoners geen elektriciteit, verwarming en warm water. Ook de liften werken niet.

Door het incident en de massale aanwezigheid van de hulpdiensten was de Turnhoutsebaan ter hoogte van de getroffen appartementsgebouwen tijdelijk afgesloten voor alle verkeer.