Febelfin na derde plofkraak in korte tijd, nu in Sint-Niklaas: "Meer een bomaanslag dan een plofkraak"

Het aantal plofkraken in ons land is gestegen: vorig jaar waren er 18, de kraak in Sint-Niklaas is al de 22e dit jaar en de 3e in een week tijd: vorige week woensdag werd nog een plofkraak gepleegd in Stabroek en vrijdag in Essen. Allebei in de provincie Antwerpen, aan de grens met Nederland. Ook Sint-Niklaas ligt op slechts enkele kilometers grens.

Karel Van Eetvelt, CEO van bankenkoepel Febelfin, vraagt dat de Belgische politie goed gaat samenwerken met Nederlandse collega's, "omdat er een sterk vermoeden is dat de plofkraken vanuit Nederland georganiseerd worden".

Van Eetvelt heeft vanochtend al kort gesproken met minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V), die hem gegarandeerd heeft dat de politie versneld contact gaat opnemen met de Nederlandse politie. Volgende week komt er een crisisvergadering met alle betrokken partijen: de banken, politiediensten, Binnenlandse Zaken en Justitie.