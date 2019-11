Amerikaanse rente gaat opnieuw met kwart procentpunt naar omlaag

Het gaat om de derde verlaging na rentestappen in september en juli, toen de rente voor het eerst in ruim tien jaar werd verminderd. Het belangrijkste rentetarief komt nu op een bandbreedte van tussen de 1,50 procent en 1,75 procent te liggen. Verder viel op dat de Fed niet langer repte over "klaarstaan om passende acties te nemen". In plaats daarvan werd toegezegd binnenkomende economische informatie in de gaten te houden en dan "in te schatten wat nodig is".