Sterrenparade bij start Apple TV+: 5 vragen beantwoord over de nakende "streamingoorlog"

Als je het laatste besturingssysteem van Apple hebt geïnstalleerd, zie je op je iPhone, iPad of andere Apple-toestellen nu al de nieuwe app van Apple TV staan. Vanaf 1 november kan je via die app een abonnement nemen op Apple TV+. Dat kost 4,99 euro per maand, na een gratis proefperiode van 7 dagen. Maximaal 6 personen in je gezin kunnen via hetzelfde abonnement kijken. Bovendien: als je sinds september een nieuw Apple-toestel hebt besteld of gekocht, krijg je een jaar lang gratis Apple TV+.

Het is duidelijk: Apple bedient in de eerste plaats de klanten van hun eigen "hardware". Een aantal nieuwe Smart TV's, van Samsung en Sony bijvoorbeeld, bieden de app ook aan. En je kan, net zoals bij Netflix, kijken via je internetbrowser (Safari, Chrome, Firefox).