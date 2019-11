Argenta gaat bankautomaten vanaf vandaag leeghalen na reeks plofkraken: "Willen niet dat er slachtoffers vallen" 

"Uit veiligheidsoverwegingen maken we onze automaten vanaf vandaag leeg, en stellen we ze ook buiten werking. Onze klanten kunnen er dus geen geld meer afhalen of andere verrichtingen doen", zegt woordvoerster Christine Vermylen. Dit jaar zijn er al 22 plofkraken gepleegd in ons land, waarvan zeven aan automaten van Argenta, steeds zonder buit. Vannacht werd er nog een plofkraak gepleegd op een Argenta-automaat in Sint-Niklaas.