Klassieke astmapuffer schadelijk voor klimaat: "Alternatieven zijn in meeste gevallen even efficiënt" 

In de traditionele astmapuffers, de doseeraërosol, is het geneesmiddel opgelost in het drijfgas. Ze bevatten fluorkoolwaterstoffen. En dat zijn heel krachtige broeikasgassen die bijdragen tot de opwarming van de aarde. Het meest voorkomende alternatief zijn poederinhalatoren. Die bevatten geen drijfgassen, maar een poeder dat ingeademd wordt en zo diep in de longen kan doordringen.

In Groot-Brittannië zijn de puffers met drijfgassen het meest gebruikte type van medicatie. In 2017 werden er 50 miljoen voorschriften uitgeschreven voor astmamedicatie en in 7 op de 10 gevallen ging het om de klassieke doseeraërosol. In ons land is de verhouding met de poederinhalator ongeveer 50-50, zegt professor Guy Joos, diensthoofd Longziekten aan de UZ Gent. Hij heeft een vergelijkbaar onderzoek gevoerd, samen met collega's uit Leuven en Luik.