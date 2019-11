Boekenleeuw en Boekenpauw voor Kathleen Vereecken en Kaatje Vermeire

Kaatje Vermeire is de laureaat van de Boekenpauw voor haar illustraties in "Ans & Wilma verdwaald" van Alice Reijs en Ariane Van Vliet. "Zij toont zich in dit boek als schilder, meer dan als graficus", stelt de jury. "Kaatje Vermeire laat spelend met perspectieven, dimensies en licht en donker de twee vriendinnen in het verhaal in een groene fantasierijke weelde vertoeven en palaveren." De jury zegt voorts dat we in "Ans @ Wilma verdwaald" een illustrator aan het werk zien die zich niet blijft wentelen in geboekte successen, maar volop gaat voor de uitdaging die de tekst biedt, een boek dat in beeld de vrolijke complexiteit van de tekst volgt, ondersteunt en er het hare aan toevoegt."