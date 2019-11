Bouwvoertuigen blokkeren Den Haag, sector protesteert tegen Nederlandse milieunormen

Daarnaast is er dus het probleem met de PFAS of "eeuwige chemicaliën". Daar hebben vooral de grondwerkers mee te kampen. Het probleem is dat die stoffen niet of nauwelijks afgebroken worden, ze zitten in heel kleine deeltjes in de grond, water of zelfs de lucht. Uiteindelijk komen ze ook in het menselijk lichaam terecht. Van enkele van die stoffen is aangetoond dat ze schadelijk zijn.

Europa heeft ze op de lijst van "zeer zorgwekkende stoffen" geplaatst. Maar er is nog veel onbekend over de eventuele impact op ons lichaam. De deeltjes zijn afkomstig van heel verschillende industriële processen, zoals de productie van de anti-aanbaklaag in pannen, tot de productie van verf, cosmetica of waterafstotende kleding. PFAS staat voor Poly- en perfluoralkylstoffen.

Ook verschillende kabinetsleden kwamen naar het Malieveld in Den Haag. Zij beloofden snel met nieuwe voorstellen te komen. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan compenserende maatregelen elders. Maar wat precies is nog niet duidelijk. Vooral voor het stikstofdossier blijft het allemaal vaag.

De bouwsector is er niet helemaal gerust in. "Nu, nu" was een veelgehoorde opmerking. De Nederlandse regering heeft al laten weten dat ze begrip heeft voor de sector, en werk maakt van nieuwe en minder strenge tijdelijke regels. De huidige strenge normen voor PFAS zijn zo'n half jaar van kracht, ook waren "tijdelijke maatregelen".