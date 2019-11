Braziliaanse vrouw laat zich toevallig "kidnappen"

"Opgeslokt door een garagepoort!" Of, "Vrouw wordt gekidnapt ook al wil men haar niet kidnappen!" Het waren enkele van de opmerkelijke titels op buitenlandse nieuwswebsites die de beelden van een opvallende "verdwijning" van een Braziliaanse vrouw omschreven. De vrouw was immers in een garage terechtgekomen nadat een motorrijder er weggereden was. Bij het sluiten van de elektrische garagepoort ging het daar voor de vrouw even mis.