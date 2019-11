Brusselaars komen in Vlaanderen betaalbare woning zoeken: "Met een klein inkomen vind je in Brussel geen woning"

Elk jaar verhuizen 10.000 Vlamingen en Walen naar Brussel. "Het gaat dan vooral om jonge mensen die er gaan studeren of er gaan wonen voor hun eerste job", vertelt Patrick Deboosere.

"Als we het over een periode van tien jaar bekijken, zien we dat de helft van die 10.000 jonge mensen in Brussel blijft. De andere helft keert ofwel terug naar hun oorspronkelijke regio, ofwel naar elders in België."

Daarnaast is Brussel ook een belangrijke "aankomstplek" voor migranten in België. "Die groep is heel divers", zegt Deboosere. "De grootste groep zijn Europeanen. We hebben het dan vooral over Fransen, Nederlanders en Roemenen. Een groot deel van die migranten zijn ambtenaren voor de internationale instellingen in Brussel. Er is ook een kleine groep asielzoekers."