Waarom u nooit seksscènes of vliegtuigcrashes te zien krijgt tijdens een vlucht

Het entertainmentaanbod van Brussels Airlines wordt samengesteld door de firma Global Eagle Entertainment. "Dat is een bedrijf dat enkel en alleen gefocust is op het aanbieden van content voor luchtvaartmaatschappijen. Zij gaan ook over de rechten en zij bieden bepaalde films aan die bewerkt zijn", zegt Maaike Andries.

"Het is nooit de bedoeling om een verhaal in een film aan te passen of de kijker bepaalde zaken te ontnemen. We gaan sowieso rekening houden in het aanbod welke films wel of niet logisch zijn om aan boord te vertonen. Uit een erotische film zouden we enorm veel moeten uithalen. We gaan die überhaupt niet aan boord brengen omdat die niet geschikt is voor ons publiek."

Maaike Andries geeft ook nog mee dat er geen films over vliegtuigcrashes vertoond worden in de vliegtuigen van Brussels Airlines.