Chili organiseert klimaattop niet door sociale crisis, Anuna De Wever in tranen: "Van ene mislukking in andere"

De internationale klimaatconferentie was eerst toegewezen aan Brazilië, maar werd nadien verschoven naar 2 tot 13 december in de Chileense hoofdstad Santiago en er werden meer dan 25.000 deelnemers verwacht. Onder meer jonge klimaatactivisten zoals de Zweedse Greta Thunberg hadden daar aanwezig moeten zijn.



Op 16 en 17 november had Santiago de rode loper moeten uitrollen voor de staatshoofden en regeringsleiders van de APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), de regionale organisatie van de landen rond de Stille Oceaan. Dat gaat onder meer om de leiders van de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, China, Rusland, de meeste landen in Zuidoost-Azië, Australië, Nieuw-Zeeland en landen in Latijns-Amerika zoals Mexico, Chili en Peru.

Het is erg moeilijk om die twee zo belangrijke toppen op korte tijd naar elders te verplaatsen. Eventueel zou de klimaatconferentie kunnen plaatsvinden in de Duitse stad Bonn, waar het hoofdkwartier van de VN-organisatie tegen klimaatverandering gevestigd is. Die organisatie zegt nu "andere opties te overwegen", maar geeft vooralsnog niet meer uitleg.

Het opschorten daarvan is hoe dan ook een erg zware klap voor het internationale imago van Chili en voor Latijns-Amerika bij uitbreiding. Chili is een van de meest ontwikkelde landen in Latijns-Amerika.