Brusselse brandweer waarschuwt: "CO-melder is nuttig, maar geeft soms vals gevoel van veiligheid"

"Het plaatsen van een CO-melder is nuttig", zegt Walter Derieuw, de woordvoerder van de Brusselse brandweer. Maar hij waarschuwt dat zo'n CO-melder soms wel "een vals gevoel van veiligheid kan geven." Voor het toestel begint te werken kan de CO al zo hoog zijn dat een persoon al het bewustzijn verliest. Alleen vertrouwen op een CO-melder is dan ook geen goed idee, aldus Derieuw.