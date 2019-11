Bekijk hier de eerste beelden van de gloednieuwe reeks van "Dag Sinterklaas"

Zoals in de vorige reeksen krijgen kinderen opnieuw een inkijk in het universum van de Sint. Een groot verschil is wel dat Bart Peeters niet meer te zien is in de nieuwe reeks. Elke aflevering begint nu met een brief van kind dat een vraag stelt: "Hoe zet ik mijn schoen?" of "Wat is het lievelingseten van de Heilig Man?". De Sint en zijn helpers zullen hierop elke keer antwoorden.

In het de nieuwe reeks zien we natuurlijk enkele vertrouwde gezichten, zoals de paardenverzorger Ramon, huisvrouw Conchita, professor Van den Uytleg en de kapiteins Paelinckx en Droogdockx. Daarnaast zien we ook nieuwe helpers van de Sint opduiken. Dit zijn Kneta Knieschijf, de strenge stafhouder van de Sint, en het nichtje van Conchita, Palomita.

