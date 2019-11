Ook de Vlaamse boer dreigt het slachtoffer te worden van een failliet stikstofbeleid

Ook in Vlaanderen durft men een aantal fundamentele vragen niet te stellen. Welk duurzaam landbouwmodel willen we in de toekomst voor onze dichtbevolkte, gebetonneerde regio? Willen we nog steeds tot elke prijs een netto-exporteur van vlees blijven? Slikken we de milieuvervuiling en gezondheidsrisico’s die dit, zowel hier als elders in de wereld, met zich meebrengt? En vinden we het normaal dat er tientallen miljoenen dieren in industriële stallen op ons klein stukje land aan het Noordzeestrand worden gehouden?

Géén van die vragen kent een eenduidig antwoord binnen ons gewijzigd maatschappelijk denkkader. Maar deze vragen simpelweg negeren, is niet langer aan de orde. De juridische argumenten die de Nederlandse rechter hanteerde om het beleid te torpederen, kan men ook in Vlaanderen aanwenden om verdere stikstofdepositie tegen te houden. Ook de Vlaamse toetsingskaders voor stikstofdepositie lijken juridisch erg wankel.