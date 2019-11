Doel binnenkort geen "spookdorp" meer?

Momenteel wonen er zo'n twintig mensen in Doel, maar de inwoners willen dat er niet alleen gewoond wordt, maar ook gewerkt. Ze zijn gaan aankloppen bij de Maritieme Toegang, de afdeling van de Vlaamse Overheid die het patrimonium van Doel beheert. Ze hebben twee magazijnen ter beschikking gekregen, die ze nu gaan ombouwen tot "Atelier De Nijs", met drie doelen voor ogen.

Creativiteit

Als eerste willen ze in het atelier een creatief luik. Initiatiefnemer Pieter Ghysels: "Doel is al lang een oord voor creatievelingen. Zelfs Peter Paul Rubens heeft er nog rondgelopen! Dus wij willen in Atelier De Nijs graag workshops organiseren. Dat kan gaan van zetelstoffering tot glasblazen en koken. En we willen ook vergaderruimtes voorzien die bedrijven kunnen boeken voor creatieve brainstormsessies."

Scheepvaart

Naast het creatieve luik, willen de Doelenaars ook graag schepen bouwen en restaureren in de ateliers. "We kunnen niet ontkennen dat Doel een maritieme connectie heeft: het ligt aan de Schelde en er is een haventje. Daar willen wij dus iets mee doen", verduidelijkt Ghysels. "We zouden ook heel graag rondvaarten organiseren op de Schelde", voegt hij er nog aan toe.

Verbondenheid

"Ten slotte, ons laatste doel: we willen een brug bouwen naar de samenleving. Al dertig jaar ligt Doel aan de rand van de samenleving, er komen hier alleen nog ramptoeristen en vandalen langs. We hopen dat ze hier in de toekomst komen voor een cultureel bezoek!" aldus initiatiefnemer Pieter Ghysels.