Hoe nieuwe topvrouw Christine Lagarde komaf kan maken met het kromme beleid van de Europese Centrale Bank

Eenzelfde verhaal geldt voor het budgettaire beleid van lidstaten, waar de EU wel een coördinerende rol in opneemt. Sinds de Griekse crisis, en onder invloed van Duitsland, was budgettaire strengheid echter het codewoord. Zo is het lange tijd not done geweest voor lidstaten om – in perioden van extreme lage rente – een expansieve budgettaire politiek te voeren en, bijvoorbeeld via grote infrastructuurprojecten, de economie te boosten. Ook op dit vlak werden de doelstellingen van het monetaire beleid dus in de praktijk tegengewerkt.