"Extreem, extreem verontrustende" getuigenis van VS-kolonel tegen president Donald Trump

Vindman is 44 en is geboren in de voormalige Sovjetrepubliek Oekraïne. Als kind is hij met zijn ouders naar de Verenigde Staten gekomen. Hij ging in het leger en behaalde een diploma in Russische en Centraal-Aziatische Studies aan de universiteit van Harvard. Hij is bekend als een expert inzake zijn geboorteland Oekraïne, maar is ook een veteraan van de oorlog in Irak. Daar raakte Vindman gewond en kreeg hij een aantal onderscheidingen, waaronder het erg prestigieuze "Purple Heart".