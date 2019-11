Facebook beticht Israëlisch bedrijf van hacks

Eerder kwam al aan het licht dat een lek in WhatsApp gebruikt werd om bepaalde software te installeren op de telefoons van mensen. Volgens Facebook was sprake van een gerichte aanval. NSO zou via malware klanten, waarschijnlijk overheden of veiligheidsdiensten, in staat hebben gesteld om allerlei doelwitten af te luisteren en te bespioneren.

Inzet van de aanklacht, die Facebook heeft ingediend bij een federale rechtbank in San Francisco, is dat NSO Group de toegang tot WhatsApp en andere diensten van Facebook wordt ontzegd. Ook streeft Facebook naar een schadevergoeding.

NSO is omstreden. Het bedrijf is bijvoorbeeld al in verband gebracht met mensenrechtenschendingen in Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. NSO zelf heeft tot nu toe altijd benadrukt dat zijn software is bedoeld om terrorisme aan te pakken, en dat het bedrijf op die manier juist veel levens redt.