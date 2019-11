Facebook verbiedt gebruik van emoji in seksuele context, zoals de perzik en de aubergine

Het is in het algemeen verboden om op Facebook en Instagram seks, sekschats of naaktbeelden aan te bieden of daarnaar te vragen. Ook het delen van gefilmde seksuele handelingen, pornografische handelingen, erotische dansen en massages mag niet.

Facebook heeft zijn richtlijnen de afgelopen maanden scherper gesteld. "We trekken een grens wanneer inhoud seksuele contacten tussen volwassenen faciliteert, aanmoedigt of coördineert", klinkt het. "We beperken ook seksueel expliciet taalgebruik dat mogelijk uitnodigt tot seksueel contact, omdat sommige doelgroepen binnen onze wereldwijde community mogelijk gevoelig zijn voor dit type inhoud."