Fraude met parkeerkaarten voor personen met handicap daalt fors

Er wordt steeds minder gefraudeerd met parkeerkaarten voor personen met een handicap. Dat schrijft het Laatste Nieuws. Het voorbije jaar is het aantal fraudegevallen met zulke parkeerkaarten met bijna de helft gedaald. In 2018 werd bij de controles in ruim 13 procent van de gevallen fraude vastgesteld, dit jaar is dat nog ruim 7 procent. De daling is onder meer het gevolg van het stijgend aantal controles.