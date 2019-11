Musical over komische duo Gaston en Leo in de maak

Gaston en Leo kwamen vanaf de jaren 70 met hun sketches op televisie. Eerst bij de toenmalige BRT. Hun shows op oudejaarsavond lokten telkens meer dan 2,5 miljoen kijkers. Hier voerden ze voor het eerst sketches op, zoals "Joske Vermeulen" en "Restaurant De Gouden Leeuw", die bij veel mensen in het collectieve geheugen zitten. Voor de openbare omroep maakten ze ook de komische serie “De kolderbrigade”. In de jaren 80 kwamen drie langspeelfilms uit, “Zware jongens”, “Paniekzaaiers” en “Gaston en Leo in Hongkong”.

Eind jaren 80 stapten ze over naar VTM, de nieuwe commerciële zender die toen in de steigers stond. Ze waren er wekelijks te zien in de “Gaston & Leo show”. Een paar jaar later kregen de komieken af te rekenen met zware gezondheidsproblemen: Berghmans overwon darmkanker, Martin stierf op 18 maart 1993 aan de gevolgen van longkanker. Berghmans ging nog een paar jaar alleen verder met de “Gaston Berghmans show”. Hij stierf op 21 mei 2016.