Australische dierenbeschermers: "Honderden koala's wellicht gestorven in bosbrand"

De brand legde 20 vierkante kilometer natuur in de as, waaronder een leefgebied van koala's in New South Wales, op ongeveer 400 kilometer ten noorden van Sydney. Experts vrezen nu dat honderden koala's omgekomen zijn in de brand. Volgens hen zou het ook zeer moeilijk zijn om tot bij het leefgebied te komen en te zoeken naar overlevende koala's, omdat de brand nog steeds verder woedt.