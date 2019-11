Hulpverlener in Birmingham: "Britse overheid is meer bezig met de brexit dan met de sociale problemen in het land"

Bob staat in het halfdonker aan te schuiven voor zijn dagelijkse maaltijd. Zijn hoofd diep in zijn sweaterkap, want het is koud. 21 is hij, en dakloos. Verderop aan de ijzeren poort van het oude pakhuis in Eastside staan nog tientallen wachtenden. Ze willen niet in beeld komen. Op een lange tafel zetten hulpverleners grote ketels met rijst en lamsvlees.

Daarnaast liggen broodjes ham en kaas of tonijn in plastic zakjes. Net niet vers genoeg voor de klant in de koffiezaak, maar een gegeerd goed voor de armen van Birmingham. Ze zijn van alle slag: jongeren, koppels, zwarten, een zeventiger.... "Enjoy your meal", lacht de Pakistaan die de rijst uitdeelt. Een andere hulpverlener slaat zijn armen ontfermend om een potige kerel die het moeilijk heeft.