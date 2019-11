Betekenis geven na je dood: steeds meer mensen schenken hun lichaam aan de wetenschap

Hoe gaat alles in zijn werk? Er komt wat administratie bij kijken, al is dat beperkt. Wie zijn of haar lichaam wil afstaan, kiest eerst en vooral aan welke universiteit. Van belang, want dan wordt het lichaam "tijdelijk eigendom" van die instelling. Alles is trouwens in een duidelijk wettelijk kader gegoten.

"Je neemt contact op met een universiteit, bij leven en welzijn, en dan wordt een overeenkomst gesloten. Dat kan via een telefoontje met de betrokken universiteiten en nog eenvoudiger is via de websites van de universiteiten", zegt Luc Van Nassauw, anatoom van de Universiteit Antwerpen. "Het eerste wat je doet, is dan een soort testament opstellen. Elke universiteit heeft voorbeeldformulieren online staan."

"Dan kom je in een databestand terecht en krijg je een kaartje terug waarop staat dat je je lichaam wil afstaan aan de wetenschap. Dat blijft altijd geldig. En dat heb je best altijd bij je. Bij overlijden moet er dan een begrafenisondernemer aangesteld worden, die regelt dan alles met de universiteit."