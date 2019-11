Klimaatactiviste Greta Thunberg weigert prijs van 46.000 euro: "Klimaat heeft geen prijzen nodig"

De Zweedse Greta Thunberg laat in een Instagrampost weten dat ze een milieuprijs van de Noordse Raad heeft geweigerd. De Raad is een samenwerkingsverband tussen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden. Thunberg is op dit moment aan het rondreizen in de Verenigde Staten en zegt niet aanwezig te kunnen zijn bij de prijsuitreiking. Ze wil wel de Noordse Raad bedanken voor de enorme eer.